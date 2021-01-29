Novavax оголосила про готовність нової вакцини з ефективністю понад 89%
Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, оприлюдненому в четвер, передає Укрінформ.
«Кандидат на вакцину проти COVID-19, препарат NVX-CoV2373, створений на основі білків, досяг основної кінцевої точки з ефективністю вакцини 89,3% за результатами третьої фази клінічного випробування, проведеного в Сполученому Королівстві (Велика Британія)», - йдеться в повідомленні.
При цьому уточнюється, що препарат був випробуваний, у тому числі на новому, «британському» штамі коронавірусу. На основі тестів було встановлено, що вакцина від Novavax є ефективною на 95,6% проти основного штаму, й на 85,6% проти нового різновиду вірусу.
Novavax також оголосив про результати другої фази дослідження, проведеного в Південній Африці, де вирує інший, «африканський» штам коронавірусу. Ефективність вакцини там становила близько 49,4%.
Як повідомляв Укрінформ, Novavax була однією з кількох компаній, яка минулого року отримала мільярдне фінансування уряду США на розробку вакцини.