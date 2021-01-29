Євросоюз запроваджує жорсткіший механізм експорту вакцин

Європейський Союз прийняв рішення запровадити механізм, згідно з яким країни ЄС зможуть блокувати експорт вакцин.

Про це повідомило в четвер видання Politico із посиланням на два джерела в європейських офіційних колах, передає Укрінформ.

«Згідно з планом Європейської комісії, ЄС доручить своїм митним органам заблокувати експорт вакцин, якщо вони не матимуть попереднього дозволу. Схема повинна бути затверджена на рівні експертів з 27 країн-членів під час сесії, яка має відбутися в п'ятницю»,- зазначається в публікації.

Напередодні в офіційних колах ЄС відбувалися дискусії, чи передбачатиме новий план жорстке блокування неавторизованих вакцин на кордонах, або ж потрібно запровадити більш прозору систему. Перевагу отримав жорсткіший підхід після погіршення відносин ЄС із британсько-шведським фармацевтичним гігантом AstraZeneca.

Як повідомляв Укрінформ, минулої п’ятниці компанія AstraZeneca оголосила, що зможе поставити на ринок ЄС у першому кварталі меншу кількість доз вакцини від коронавірусу, ніж це передбачено контрактом з Єврокомісією. Ще минулого року компанія отримала за угодою передоплату в розмірі 336 млн євро.

У Брюсселі тим часом озвучують підозри, що перебої з постачанням можуть бути пов'язані з тим, що AstraZeneca перекидає частину препаратів, призначених для вакцинації жителів ЄС, на ринок Великої Британії та інших країн, які не входять до Європейського Союзу.