COVID-вакцину AstraZeneca вироблятимуть у Японії

Велика британська фармацевтична компанія AstraZeneca планує незабаром розпочати виробництво своєї вакцини проти коронавірусу в Японії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

У грудні ця компанія уклала контракт із японським урядом про постачання 120 млн доз вакцини. Очікується, що 30 млн доз будуть імпортовані до Японії до березня.

Як повідомила AstraZeneca, для прискорення поставок вона має намір найближчим часом розпочати виробництво вакцини в Японії, доручивши цю роботу кільком компаніям, у тому числі компанії-виробнику ліків у префектурі Хего в західній частині Японії.

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Очікується, що Японії для її програми вакцинації будуть поставлені до 90 млн доз вакцин AstraZeneca місцевого виробництва. Для цього необхідне схвалення препарату з охорони здоров'я відомством Японії. Наразі ведуться клінічні випробування.

«В умовах, коли в Європі та ряді інших країн поставки вакцин відстають від графіка, AstraZeneca ставить за мету забезпечити стабільність поставок в Японії», - йдеться в повідомленні.

Уряд Японії прагне розпочати вакцинацію медичних працівників наприкінці лютого і має намір поступово розширювати імунізацію, охопивши літніх людей, потім людей з хронічними захворюваннями та всіх інших громадян.

Міністр у справах адміністративної реформи Японії Коно Таро повідомив, що вакцинація від коронавірусу літніх людей в Японії розпочнеться не раніше 1 квітня. За його словами, приймаючи рішення про терміни вакцинації людей похилого віку, уряд враховує число медичних працівників та інформацію від компанії Pfizer, яка поставить вакцину.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 28 січня було зафіксовано понад 101,4 млн випадків зараження коронавірусом, із них - понад 2,1 млн летальних, одужали вже 73,3 млн осіб.