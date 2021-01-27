Італія обіцяє власну COVID-вакцину у вересні

Власна вакцина проти коронавірусу (COVID-19) стане доступною в Італії вже у вересні цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

За словами глави Італійської фармакологічної агенції Джоджіо Палу, також у вересні власною вакциною від коронавірусу можуть бути щеплені декілька мільйонів людей.

Сама COVID-вакцина розроблена італійською компанією ReiThera, яка розташована у Римі.

Зазначається, що наразі Італія лідирує в Євросоюзі за кількістю вакцинованих людей, проте країна зіштовхнулася з затримкою доставок вакцин компанії Pfizer, у той час як інша компанія AstraZeneca заявила, що доставки її вакцини будуть меншими, ніж очікувалося.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок, 27 січня, зафіксовано 100 837 607 випадків COVID-19, зокрема 2 167 096 – летальний, одужали 72 842 827 особи.

Фото: ANSA