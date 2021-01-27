В Італії арештували лікаря за підозрою у вбивстві COVID-пацієнтів

На півночі Італії під домашній арешт посадили лікаря, якого підозрюють у вбивстві двох хворих на COVID-19 пацієнтів на початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство ANSA з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що прокуратура інкримінує 47-річному Карлу Моска навмисне введення міорелаксантів двом пацієнтам лікарні поблизу містечка Брешія, що призвело до їхньої смерті.

В обвинувальному акті йдеться про те, що лікар таким чином хотів звільнити ліжко-місця та намагався зменшити навантаження на відділення невідкладної допомоги, яке було перевантажене в критичні перші дні пандемії на півночі Італії.

За даними слідчих, через кілька тижнів було повідомлено про смерть двох пацієнтів віком 51 та 80 років; їхні тіла ексгумували та виявили в них анестетики.

Наразі підозрюваний очікує допиту, запланованого на п’ятницю, 29 січня.

Як відомо, міорелаксанти є лікарськими препаратами, що знижують тонус скелетних м'язів, скорочуючи рухову активність до повної нерухомості. Їх використовують, зокрема, при інтубації хворих, а неправильне дозування може призвести до смерті пацієнтів.

Італія наразі знаходиться на восьмому місці у світі за темпами розповсюдження коронавірусу. Від початку пандемії померло вже більше 86 тисяч італійців.

У світі станом на ранок 27 січня зафіксовано 100 837 607 випадків COVID-19, зокрема 2 167 096 – летальних, одужали 72 842 827 осіб.

Фото: ANSA