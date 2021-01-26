В Італії зафіксували понад 86 тисяч жертв пандемії COVID-19

Як передає Укрінформ, про це інформує Corriere Della Sera.

В Італії з початку пандемії вже 2 485 956 осіб (включаючи тих, хто одужав, та померлих) заразилися хворобою COVID-19. Протягом останньої доби в країні зафіксували 10 593 нових випадки захворювання.

Загальне число тих, хто одужав від недуги в Італії, наразі становить 1 917 117 осіб, 19 256 з яких отримали негативні результати тестів упродовж останньої доби.

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Протягом останньої доби в Італії було зроблено 257 034 тестів на COVID-19, минулої доби в країні зробили - 143 116 тестів.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 26 січня зафіксовано майже 100,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 2,1 млн - летальних.

Фото: ansa.it