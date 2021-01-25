В Італії затримують вакцинацію майже на два місяці через перебої з поставками
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local із посиланням на заступника міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Сілері.
Тож через ці обставини уряд країни тепер зосереджений в першу чергу на тому, щоби люди, які отримали першу дозу, отримали друге щеплення.
У міністерстві зауважили, що через скорочення поставок, оголошених компаніями Pfizer і AstraZeneca, вакцинація людей у віці старше 80 років буде проведена на 4 тижні пізніше, ніж планувалося раніше.
А також додали, що для іншої частини населення буде затримка на 6-8 тижнів.
Вакцина наразі недоступна для всього населення Італії, оскільки пріоритетною є вакцинація медичних працівників та мешканців будинків для людей літнього віку.
Деякі регіони Італії мали намір розпочати поширення вакцини серед людей старше 80 років на початку лютого.
П’єрпаоло Сілері поінформував, що в Італії було зроблено майже 1,38 мільйона щеплень - 74% від загального числа доставлених на сьогодні - і 100 863 людини отримали другі дози.
Як повідомлялось, Pfizer заявила минулого тижня, що поставки вакцини будуть тимчасово відкладені через необхідність модернізації її виробничого підприємства в Бельгії. AstraZeneca, вакцина якої ще не була схвалена в ЄС, також заявила, що поставить в ЄС на 60% менше доз своєї вакцини, ніж планувалося.
Фото: CTK Photo/Укрінформ