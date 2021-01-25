В Італії затримують вакцинацію майже на два місяці через перебої з поставками

Італійська влада змушена переглянути план кампанії із масової вакцинації населення від коронавірусу у зв’язку зі скороченням поставок препарату від Pfizer.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local із посиланням на заступника міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Сілері.

Тож через ці обставини уряд країни тепер зосереджений в першу чергу на тому, щоби люди, які отримали першу дозу, отримали друге щеплення.

У міністерстві зауважили, що через скорочення поставок, оголошених компаніями Pfizer і AstraZeneca, вакцинація людей у ​​віці старше 80 років буде проведена на 4 тижні пізніше, ніж планувалося раніше.

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А також додали, що для іншої частини населення буде затримка на 6-8 тижнів.

Вакцина наразі недоступна для всього населення Італії, оскільки пріоритетною є вакцинація медичних працівників та мешканців будинків для людей літнього віку.

Деякі регіони Італії мали намір розпочати поширення вакцини серед людей старше 80 років на початку лютого.

П’єрпаоло Сілері поінформував, що в Італії було зроблено майже 1,38 мільйона щеплень - 74% від загального числа доставлених на сьогодні - і 100 863 людини отримали другі дози.

Як повідомлялось, Pfizer заявила минулого тижня, що поставки вакцини будуть тимчасово відкладені через необхідність модернізації її виробничого підприємства в Бельгії. AstraZeneca, вакцина якої ще не була схвалена в ЄС, також заявила, що поставить в ЄС на 60% менше доз своєї вакцини, ніж планувалося.

Фото: CTK Photo/Укрінформ