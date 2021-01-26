У світі зафіксували понад 100,2 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 26 січня зафіксовано більш як 100,2 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,1 млн летальних, одужали вже понад 72,2 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 100 285 517 випадків COVID-19, зокрема 2 149 461 – летальний, одужали 72 292 984 особи.

З початку нової доби зафіксовано 16 007 нових випадків, з них 8 521 у Мексиці. Загинули 811 осіб, зокрема 659 у Мексиці.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (25 861 597), Індія (10 677 710), Бразилія (8 872 964), Росія (3 738 690), Велика Британія (3 669 658).

Коронавірус зафіксували у 219 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, за минулий тиждень в Україні зафіксовано понад 30 тисяч випадків захворювання на COVID-19, що майже на 14 тисяч менше, ніж позаминулого тижня. В Україні станом на 25 січня лабораторно підтверджено 1 194 328 випадків COVID-19, з них за добу - 2 516.