AstraZeneca заперечує відмову від переговорів з ЄС

Фармацевтична компанія AstraZeneca заперечила інформацію про відмову проводити екстрені консультації з найвищими посадовцями Єврокомісії у середу на тлі суперечки щодо затримки у поставках до ЄС вакцини від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian з посиланням на представника компанії.

«Ми можемо підтвердити, що ми не відмовлялися від участі і сьогодні будемо присутні на переговорах з Єврокомісією», - сказав представник AstraZeneca .

Раніше у середу видання Politico з посиланням на представника Єврокомісії повідомило, що представники AstraZeneca відмовилися в середу проводити зустрічі з найвищими посадовцями Єврокомісії.

Зазначалося, що замість зустрічі з посадовцями ЄС компанія збирається надати письмову відповідь на запит єврокомісара з питань охорони здоров’я Стелли Кіріакідес, в якому та вимагає надати додаткову інформацію про прогнозоване скорочення поставок вакцини в ЄС на 60% в першому кварталі 2021 року.

Чиновник Єврокомісії підкреслив, що підписана попередня угода про закупівлю вакцини передбачала зобов'язання компанії щодо наявності виробничих потужностей для доставки необхідної кількості доз препарату.

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22 січня AstraZeneca повідомила, що через брак виробничих потужностей неспроможна до кінця березня поставити вакцину до ЄС в узгоджених обсягах. За словами високопоставленого представника Брюсселя, компанія у першому кварталі може забезпечити поставки не більш ніж 31 млн доз - на 60 відсотків менше, ніж планувалося.

Згідно з укладеним в серпні 2020 року контрактом, ЄС має отримати від цієї компанії до 400 млн доз препарату. Як зауважив представник ЄС, AstraZeneca отримала за угодою передоплату в розмірі 336 млн євро.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі у Давосі закликала виробників вакцин, які підписали контракти з ЄС, виконати свої зобов'язання.

У Єврокомісії тим часом є підозра, що перебої з поставками вакцини до ЄС можуть бути пов'язані з тим, що AstraZeneca перекидає частину препаратів, призначених для вакцинації жителів ЄС, на ринок Великої Британії та інших країн, які не входять до ЄС.

Глава AstraZeneca Паскаль Соріо відкидає ці обвинувачення. За його словами, AstraZeneca не продає свою вакцину «десь заради вигоди», «не заробляє на цій вакцині грошей» і «справедливо ставиться до Європи».

За даними Worldometer, у світі станом на 27 січня зафіксовано 100 933 425 випадків COVID-19, зокрема 2 169 732 – летальних, одужали 72 975 936 осіб.