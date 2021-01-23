Глобальний розподіл вакцини від коронавірусу можуть почати у лютому - ВООЗ

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що глобальний механізм розподілу вакцин від коронавірусу COVAX можуть запустити в лютому.

Як передає Укрінформ, про це очільник ВООЗ повідомив під час брифінгу ВООЗ.

Однак для цього необхідно завершити укладання угоди з фармацевтичною компанією Pfizer.

За словами Гебрейесуса, COVAX підписала угоду з Pfizer/BioNTech на отримання до 40 мільйонів доз вакцини. Також у першому кварталі 2021 року очікується постачання ще близько 150 млн доз вакцини AstraZeneca.

Якщо ВООЗ зможе завершити угоду про постачання вакцини Pfizer, а також включити в список використання у надзвичайних ситуаціях вакцини AstraZeneca, COVAX зможе почати глобальне постачання вакцин вже у лютому.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 98 750 103 випадки зараження коронавірусом. Із них летальних – 2 116 438, а число тих, хто вже одужали, становить 70 936 750.