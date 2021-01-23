Майже 71 мільйон осіб у світі одужали від коронавірусу

Станом на ранок 23 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 98 750 103 випадки зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

Із них летальних – 2 116 438, а число тих, хто вже одужали, становить 70 936 750.

У трійці лідерів за кількістю хворих – США (25 390 042), Індія (10 640 544) та Бразилія (8 755 133).

Україна посідає 17-ту сходинку у загальній статистиці захворюваності.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 182 969 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу виявлено 5 348 нових випадків COVID-19.