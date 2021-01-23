У Данії «британський» штам коронавірусу становить вже 7% досліджених випадків

У Данії «британський» штам коронавірусу B.1.1.7 стає більш поширеним попри те, що кількість заражень хворобою COVID-19 загалом спадає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

В органах охорони здоров’я Данії очікують, що до середини лютого британський штам вірусу може стати домінантним в країні.

У другий тиждень січня пацієнти з британським штамом складали 7% серед усіх позитивних зразків тестів, для яких здійснили розшифровку геному вірусу.

Це майже на 3% більше, ніж у перший тиждень січня, коли ця кількість становила 4,1%. В останній тиждень грудня цей показник ще становив 2,4%.

Загалом у Данії новим штамом коронавірусу перехворіли вже щонайменше 464 особи.

При цьому загальна ситуація з поширенням вірусу — найкраща з жовтня. Протягом минулої доби у Данії зареєстрували 773 нових випадки зараження.

Нагадаємо: загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Данії наразі становить 193 038, а кількість летальних випадків - 1 941.

Як повідомлялося, за станом на ранок 22 січня у світі з початку пандемії підтверджено в цілому 98 092 928 випадки зараження коронавірусом. З них летальних - 2 100 464, а число тих, хто вже одужав, становить 70 486 766.