Єврокомісія закликає AstraZeneca дотримати зобов’язання – «ми втрачаємо людей щодня»

Єврокомісія очікує, що компанія AstraZeneca дотримуватиметься моральних та ділових зобов'язань, передбачених контрактом про форвардні закупівлі вакцини від коронавірусу для ЄС.

Про це на пресконференції у Брюсселі заявила єврокомісар з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«27 країн ЄС мають єдину позицію у тому, що AstraZeneca має виконати свої зобов’язання відповідно до угоди. В умовах в пандемії ми втрачаємо людей щодня... Ми очікуємо, що фармацевтичні компанії - розробники вакцин будуть дотримуватися своєї моральної, громадської та контрактної відповідальності», - наголосила єврокомісар.

Вона зауважила, що позиція керівництва AstraZeneca стосовно того, що компанія не зобов’язана постачати вакцину Євросоюзу, тому що угода з нею мала характер «найкращих намірів», не є прийнятною.

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«Ми підписали угоду про форвардні закупівлі продукту, якого на той час не існувало і який на сьогодні все ще не отримав авторизацію. І ми підписали цей контракт для того, щоб компанія розбудувала виробничі спроможності, була здатною швидко виробляти вакцину і поставити її необхідну кількість до обумовленого дня», - заявила Кіріакідес.

За її словами, Єврокомісія пішла на ризик, щоб дати можливість компанії виробляти вакцину від коронавірусу, навіть до того моменту, коли цей препарат отримає авторизацію. Неспроможність компанії забезпечити необхідні виробничі потужності суперечить змісту та духу укладеної угоди.

«Ми відкидаємо логіку "хто перший прийшов, того першим обслужили" - це працює у м’ясній крамниці, але не годиться для контракту і не відповідає умовам угоди про форвардну закупівлю, в якому немає жодних положень про будь-які пріоритети у виробництві. Угода також не передбачає жодної ієрархії у спроможностях заводів з виробництва вакцини, два з яких розташовані в ЄС і ще два – у Великій Британії», - підкреслила Кіріакідес.

Вона наголосила на тому, що Єврокомісія має намір захистити свої інвестиції і гроші платників податків.

За словами єврокомісара, європейська сторона готова до співпраці з компанією для вирішення проблем у дусі співробітництва та відповідальності.

«Цього вечора Наглядова рада ЄС знову проведе засідання. Єврокомісар закликає компанію AstraZeneca повною мірою співпрацювати, що відновити довіру, надати повну інформацію та виконати власні зобов’язання», - додала Кіріакідес.

Вона не стала уточнювати кількість доз вакцини, яку компанія AstraZeneca мала поставити на ринок ЄС і яку має намір поставити де-факто, пославшись на комерційну таємницю.

«Єдине, що я можу сказати, що кількість вакцини, яку AstraZeneca має намір поставити до країн ЄС, є значно меншою, ніж передбачена у нашому контракті», - сказала Кіріакідес.

Як повідомлялося, минулої п’ятниці компанія AstraZeneca оголосила, що зможе поставити на ринок ЄС у першому кварталі меншу кількість доз вакцини від коронавірусу, ніж це передбачено контрактом з Єврокомісією.