Євросоюз оновив рекомендації щодо обмежень на несуттєві подорожі до ЄС із третіх країн

Рада ЄС прийняла оновлені рекомендації щодо запровадження тимчасових обмежень на несуттєві подорожі з третіх країн на територію Євросоюзу з метою протидії пандемії коронавірусу.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у вівторок на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС ухвалила сьогодні рекомендації на додаток до попередніх рекомендацій щодо тимчасового обмеження несуттєвих подорожей до ЄС та щодо можливості скасування таких обмежень. Відповідно до нових правил, під час прийняття рішень про скасування таких обмежень мають враховуватися чіткі епідеміологічні критерії у відповідних країнах», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до таких критеріїв, за якими третя країна може виключатися із переліку регіонів, з якими заборонені «несуттєві» (такі, що не пов’язані із гострою необхідністю або професійною діяльністю – ред.) подорожі до ЄС, належать такі показники:

- В країні має бути не більше 25 активних випадків хвороби на кожні 100 000 населення протягом 14 днів до прийняття відповідного рішення щодо скасування обмежень.

- Має спостерігатися чітка та стійка тенденція до зменшення щоденного показника нових випадків інфекції порівняно з попереднім періодом у 14 днів.

- На кожні 100 000 населення має припадати не менше 300 тестів протягом 7 днів, якщо такі дані є доступними для ECDC (Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності).

- Серед зроблених тестів має бути не більше 4 відсотків позитивних результатів на наявність коронавірусу упродовж 7 днів, якщо такі дані є доступними для ECDC.

- Фактор природи вірусу, який виявлений в конкретній країні, особливо виявлення нових варіантів вірусу.

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На додаток, під час прийняття таких рішень мають враховуватися загальні заходи в країні у відповідь на пандемію COVID-19, включаючи системи спостереження, відстежування контактів, стримування інфекції, лікування та звітності, а також надійність наявної інформації та її джерел. Якщо є необхідність, можуть також враховуватися загальні оцінки епідеміологічної ситуації в країні або в регіоні з боку ВООЗ.

Відповідно, обмеження на подорожі можуть вводитися у відповідь на швидке зростання випадків захворювання на коронавірус у третій країні, особливо якщо такий спалах пов'язаний із появою нових різновидів вірусу. В такій ситуації країни-члени мають також право тимчасово обмежити навіть «суттєві» подорожі для дотримання правил безпеки.

Визначено також правила для людей, які прибуватимуть в ЄС із третіх країн за будь-яких обставин, включаючи «суттєві» та «несуттєві» причини, за винятком обмеженої кількості транскордонних працівників.

Всі мешканці третіх країн, що прибувають на територію Євросоюзу, мають представити негативний PCR-тест, що зроблений не раніше ніж за 72 години до відправлення. На додаток, вони можуть постати перед вимогою самоізоляції, карантину або відстежування контактів на період до 14 днів, а також проведення додаткових тестів на коронавірус протягом такого ж періоду.

Карантин та додаткові тестування є обов’язковими для тих мандрівників, що прибувають з третіх країн, де були виявлені нові різновиди коронавірусу.

Країни-члени можуть приймати скоординовані рішення щодо скасування певних обмежувальних заходів для «суттєвих» подорожей. Зокрема, це стосується працівників транспорту, морських перевезень, прикордонних працівників – для них, за необхідності, може передбачатися проведення швидких антигенних тестів до відбуття на територію ЄС.

Як повідомлялося, вперше обмежувальні заходи на «несуттєві» подорожі з третіх країн були введені за пропозицією Єврокомісії відразу після спалаху коронавірусу з 16 березня 2020 року, після цього термін таких обмежень продовжувався кілька разів.

30 червня 2020 року Рада ЄС вперше визначила критерії, за якими країнам ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі з третіми країнами, та визначила перший перелік таких країн, який після цього переглядався та оновлювався кожні два тижні.

У вересні 2020 року для того, щоб зберегти свободу руху в межах ЄС в умовах нової хвилі коронавірусу, Єврокомісія запропонувала Раді ЄС затвердити спільні для всіх країн правила застосування захисних та обмежувальних заходів, спрямованих на стримування інфекції. Згадані пропозиції були підтримані в ході зустрічі глав держав та урядів ЄС, що відбулася 21 січня у форматі телеконференції.

25 січня Єврокомісія запропонувала запровадження додаткових захисних заходів у зв’язку із появою та активним поширенням в третіх країнах нових мутацій COVID-19, які були сьогодні затверджені Радою ЄС.