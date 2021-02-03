В Іспанії коронавірус визнали «професійним захворюванням» медиків

Уряд Іспанії схвалив визнання COVID-19 професійним захворюванням працівників галузі охорони здоров'я.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної ради офіційних медичних асоціацій Іспанії, передає Укрінформ.

Нововведення гарантує, що іспанські медики зможуть користуватися пільгами соціального страхування.

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Раніше зараження медпрацівників коронавірусом розглядалося як професійна непередбачена ситуація, що виникла в результаті нещасного випадку на виробництві. Однак нова класифікація гарантує тим працівникам сфери охорони здоров'я, хто перехворів COVID-19, соціальне страхування протягом необмеженого часу.

У світі станом на вечір 2 лютого зафіксовано 104,347,743 випадків зараження коронавірусом, померло 2,261,289 осіб, одужали - 76,117,829.

Фото: JUANJO MARTIN / EFE