В Іспанії коронавірус визнали «професійним захворюванням» медиків
Про це повідомляє пресслужба Генеральної ради офіційних медичних асоціацій Іспанії, передає Укрінформ.
Нововведення гарантує, що іспанські медики зможуть користуватися пільгами соціального страхування.
📢⚕️El CGCOM celebra la calificación de “enfermedad profesional” para los profesionales de la Medicina contagiados de COVID-19— Organización Médica Colegial #HAYQUEVACUNARSE (@OMC_Espana) February 2, 2021
Nota de prensa ➡️ https://t.co/zao6xzLbbV#enfermedadprofesional #COVID19 #coronavirus #medicos #médicas #Medicina pic.twitter.com/APBm0Ytoqw
Раніше зараження медпрацівників коронавірусом розглядалося як професійна непередбачена ситуація, що виникла в результаті нещасного випадку на виробництві. Однак нова класифікація гарантує тим працівникам сфери охорони здоров'я, хто перехворів COVID-19, соціальне страхування протягом необмеженого часу.
У світі станом на вечір 2 лютого зафіксовано 104,347,743 випадків зараження коронавірусом, померло 2,261,289 осіб, одужали - 76,117,829.
Фото: JUANJO MARTIN / EFE