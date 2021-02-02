Іспанія запускає пілотний проєкт переходу на чотириденний робочий тиждень

Уряд Іспанії ухвалив національний пілотний проєкт, який передбачає запровадження у країні 4-денного робочого тижня: експеримент триватиме три роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал ABC.

Зазначається, що на проєкт виділяється 50 мільйонів євро. Цими коштами уряд Іспанії підтримуватиме компанії - учасниці пілотного проєкту, які скоротять робочий тиждень до 32 годин. При цьому важливо, що водночас вони не будуть зменшувати заробітну плату працівників. ​

Як розповів лідер партії Más País Іньіго Еррегон, який обстоює перехід економіки на 4-денний робочий тиждень, ця ініціатива покликана збільшити продуктивність праці, але без падіння доходів бізнесу. Він висловив сподівання, що пілотний проєкт покаже компаніям вигоду 4-денного робочого тижня та мотивуватиме самостійно переходити в такий режим ​без підтримки держави.

​Як повідомлялося, останнім роками в усьому світі вивчається можливість скорочення робочого тижня. Попри побоювання, що це призведе до падіння продуктивності, результати експериментів доводять інше. Так, у Microsoft Japan після запровадження 4-денного робочого тижня продуктивність працівників зросла на 40%. Крім того, на 23% скоротилися витрати компанії на електроенергію та ​на 59% - обсяги друку документів. ​

Експеримент із 4-денним робочим тижнем також запроваджували у компанії Perpetual Guardian у Новій Зеландії. Через деякий час працівники розповіли, що вони стали менше нервуватися, продуктивність праці зросла, а витрати компанії на електроенергію скоротилися. Водночас деякі співробітники заявили, що у додатковий вихідний нудьгували без колег та роботи. Згодом компанія вирішила вже повноцінно запустити скорочений робочий тиждень.