У В'єтнамі виявили новий штам коронавірусу

Національний інститут гігієни та епідеміології В’єтнаму виявив новий штам коронавірусу, подібний до британського.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє в'єтнамський урядовий портал VGP.

"Національний інститут гігієни та епідеміології (NIHE) заявив, що виявив нову мутацію коронавірусу, подібну до штаму, виявленого у Великій Британії, у зразках пацієнтів з COVID-19 у провінції Хай Дуонг та Куанг Ніні", - йдеться у повідомленні.

Кількома днями раніше науковці цього інституту виявили в країні перший випадок зараження "південноафриканським" штамом.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу, що вважаються значно заразнішими.

Мутований штам коронавірусу, який виявили у Південно-Африканській Республіці наприкінці минулого року, поширюється на 50% швидше, ніж більшість інших відомих різновидів коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі виявлено 104 031 036 випадків зараження коронавірусом, зокрема 2 250 245 летальних, одужали 75 867 883 осіб.

Фото: chinhphu.vn