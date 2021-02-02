У Канаді вперше виявили «південноафриканський» штам коронавірусу

На території Канади виявлено перший випадок зараження "південноафриканським" штамом коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив головний санітарний лікар канадської провінції Онтаріо Девід Вільямс на пресконференції.

За його словами, інфікована особа не подорожувала й не спілкувалася з людьми, які бували останнім часом за кордоном.

Інфікований проживає у регіоні Піл, до якого входять кілька передмість Торонто. “Виявлення цього штаму доводиться лише те, що нам слід дотримуватися обмежувальних заходів та ретельно відстежувати контакти”, - сказав Вільямс.

Водночас, за його словами, в Онтаріо завдяки дотриманню суворого карантину вдається стримувати поширення "британського" штаму і, можливо деяких інших.

Вільямс додав, що досі у різних регіонах Онтаріо виявили 69 випадків інфікування "британським" штамом коронавірусу.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу, що вважаються значно заразнішими.

Мутований штам коронавірусу, який виявили у Південно-Африканській Республіці наприкінці минулого року,поширюється на 50% швидше, ніж більшість інших відомих різновидів коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі виявлено 104 031 036 випадків зараження коронавірусом, зокрема 2 250 245 летальних, одужали 75 867 883 осіб.