У Канаді вперше виявили «південноафриканський» штам коронавірусу
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив головний санітарний лікар канадської провінції Онтаріо Девід Вільямс на пресконференції.
За його словами, інфікована особа не подорожувала й не спілкувалася з людьми, які бували останнім часом за кордоном.
Інфікований проживає у регіоні Піл, до якого входять кілька передмість Торонто. “Виявлення цього штаму доводиться лише те, що нам слід дотримуватися обмежувальних заходів та ретельно відстежувати контакти”, - сказав Вільямс.
Водночас, за його словами, в Онтаріо завдяки дотриманню суворого карантину вдається стримувати поширення "британського" штаму і, можливо деяких інших.
Вільямс додав, що досі у різних регіонах Онтаріо виявили 69 випадків інфікування "британським" штамом коронавірусу.
Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу, що вважаються значно заразнішими.
Мутований штам коронавірусу, який виявили у Південно-Африканській Республіці наприкінці минулого року,поширюється на 50% швидше, ніж більшість інших відомих різновидів коронавірусу.
За даними Worldometer, у світі виявлено 104 031 036 випадків зараження коронавірусом, зокрема 2 250 245 летальних, одужали 75 867 883 осіб.