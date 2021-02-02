Коронавірус в Італії: вже понад 2,5 мільйона заражень і 89 тисяч смертей

В Італії від ускладнень, спричинених COVID-19, померло вже 89 344 особи, з них за останню добу 499.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на La Repubblica. Загальна кількість італійців, які заразилися коронавірусом від початку пандемії, становить 2 570 608 осіб, зокрема за добу зафіксовано 9660 нових випадків. Читайте також: Уряд Італії вирішив послабити карантинні обмеження у низці регіонів Задолали недугу вже 2 043 499 осіб, з них 18 976 отримали негативні результати тесту на коронавірус впродовж останньої доби. Читайте також: Січень виявився найгіршим місяцем пандемії в Іспанії За даними Worldometer, у світі виявлено 104 120 115 випадків зараження коронавірусом, зокрема 2 253 967 летальних, одужали 75 970 511 осіб. Фото з сайту ansa.it