Січень виявився найгіршим місяцем пандемії в Іспанії

Січень 2021 року видався найгіршим місяцем пандемії COVID-19 в Іспанії - за цей час зареєстрували третину всіх підтверджених в країні випадків хвороби.

Як передає Укрінформ, про це пише El Pais.

Згідно з даними іспанського Міністерства охорони здоров’я, протягом січня в країні зареєстрували близько 900 000 нових випадків захворювання. Це приблизно третина від загальної кількості наразі підтверджених випадків - 2,85 млн.

У січні кількість заражень виявилася майже удвічі більшою, ніж у жовтні та листопаді.

МОЗ Іспанії вважає, що зараз виявляють близько 80% усіх заражень, тоді як на початку епідемії в статистику потрапляв лише один випадок хвороби з 10.

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Водночас варто враховувати, що під час першої хвилі епідемії доступ до тестів був дуже обмежений, а медична система - переповнена, тому багато хворих з легкими симптомами залишилися поза статистикою.

За даними Worldometer, у світі виявлено 103 986 756 випадків COVID-19, зокрема 2 249 474 летальні, одужали 75 831 878 осіб.