У світі - понад 103,9 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 2 лютого зафіксовано понад 103,9 млн випадків зараження коронавірусом, померло більш як 2,2 млн людей, одужали понад 75,7 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлено 103 934 810 випадків COVID-19, зокрема 2 247 755 летальних, одужали 75 750 657 осіб.

Від початку нової доби зафіксовано 12 997 нових випадків, з них 5448 у Мексиці. Померло 737 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (26 911 375), Індія (10 767 206), Бразилія (9 230 016), Росія (3 868 087), Велика Британія (3 835 783).

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Коронавірус зафіксували у 219 країнах та територіях.

Україна посідає 17-те місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 лютого лабораторно підтверджено 1 221 485 випадків коронавірусу, з них за добу 2030.