У Євросоюзі оновили рекомендації для поїздок в умовах пандемії

Рада ЄС оновила рекомендації щодо обмежень свободи пересування в Євросоюзі в умовах пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Європейської ради.

«Рада ЄС оновила рекомендації щодо скоординованого підходу до обмежень свободи пересування у відповідь на пандемію COVID-19. Відповідно до цих рекомендацій, новий колір (темно-червоний) додається до чинних зеленого, помаранчевого, червоного та сірого кольорів на мапах, які щотижня оновлюються ECDC (Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності – ред.). Цей колір застосовуватиметься до районів, де вірус циркулює на дуже активному рівні, включаючи нові варіанти інфекції, що викликають занепокоєння», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, темно-червоним кольором на мапах позначатимуться регіони, де індекс захворюваності на COVID-19 за 14 днів перевищуватиме 500 активних випадків на 100 тисяч населення.

Як зазначається, країни ЄС мають вжити заходів, щоб не заохочувати людей до «несуттєвих» подорожей у регіоні, що позначені червоним або темно-червоним кольором.

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Відповідно до рекомендацій, країни-члени мають встановити чіткі правила для осіб, які прибувають до ЄС з «темно-червоних» регіонів. Зокрема, вони мають пройти тестування на коронавірус ще до прибуття, а після - пройти обов’язковий карантин або самоізоляцію. Такі вимоги країни також можуть застосовувати за власним рішенням для приїжджих із регіонів, що позначені помаранчевим, червоним або сірим кольорами.

Працівники транспорту, як правило, не будуть зобов’язані проходити тестування. Однак при потребі їм можуть робити швидкі тести на антиген до коронавірусу.

Вимога обов’язкового тесту та самоізоляції не поширюється також на мешканців прикордонних регіонів, які перетинають кордони щодня - з метою роботи, навчання або у родинних справах.

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Указується, що ці заходи спрямовані на обмеження поширення коронавірусу, особливо нових агресивних мутацій. Як очікується, скоординований підхід дозволить країнам ЄС уникнути поновлення контролю на внутрішніх кордонах та зберегти свободу пересування людей, товарів та послуг, що є необхідним для нормального функціонування спільного ринку.

Як повідомлялося, 13 жовтня 2020 року Рада ЄС ухвалила рекомендації щодо розробки скоординованого підходу до обмежень свободи пересування у відповідь на пандемію COVID-19.