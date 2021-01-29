Франція закриває кордони для подорожей поза ЄС

Франція посилює контроль та вводить заборони на подорожі із та до країн поза ЄС за виключенням вагомих мотивів.

Про таке рішення уряду оголосив 29 січня прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Будь-яке прибуття до Франції та вибуття з нашої території до країн поза Євросоюзом або в'їзд (на французьку територію – ред.) із таких країн будуть заборонені, починаючи з опівночі неділі, за виключенням вагомих причин», - заявив французький прем'єр.

Уряд поки що не оприлюднив роз'яснення причин та підстав, за якими закордонні подорожі будуть дозволені, як виключення.

Серед інших заходів з посилення санітарних вимог уряд вирішив закрити з неділі торговельні центри площею понад 20 тис. м², посилити вимоги до забезпечення дистанційної форми роботи установ, а також контроль за дотриманням комендантської години й інших карантинних заходів.

Кастекс наголосив, що такі додаткові заборони та обмеження уводяться з метою уникнення уведення більш жорсткого третього загальнонаціонального карантину.

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Станом на 29 січня у Франції з початку пандемії у березні 2020 року виявлено 3 153 487 випадків інфікувань; 75 620 осіб померли від коронавірусної хвороби.

За останні 24 години у Франції зареєстровано 22 858 нових інфікувань; 356 пацієнтів померли від COVID-19.

Фото: RFI