Португалія тимчасово заборонила поїздки за кордон

Уряд Португалії прийняв рішення про обмеження поїздок жителів країни за кордон.

Рішення було прийнято через погіршення епідеміологічної ситуації, передає Укрінформ із посиланням на Bloomberg.

Як заявив міністр внутрішніх справ Португалії Едуардо Кабріта, обмеження буде діяти протягом 15 днів.

"В рамках національної стратегії уряд прийме заходи щодо обмеження поїздок за кордон громадян на 15 днів. Крім виняткових випадків в найближчі 15 днів виїзд повітряним, сухопутним і морським шляхом громадян буде обмежений", - заявив міністр.

Нагадаємо: раніше уряд Португалії продовжив локдаун в країні до середини лютого.

Фото: DPA