Локдаун у Португалії зачепив усе окрім шкіл

На території Португалії відсьогодні почав діяти новий локдаун, однак школи вирішено не закривати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За словами прем'єр-міністра Антоніу Кошти, рішення не закривати школи ґрунтується на дослідженнях, які засвідчують, що вони не є основним джерелом зараження.

При цьому всі підприємства не першорядної ваги мають залишатися закритими, а де можливо, слід перейти на дистанційну роботу. Штрафи за порушення збільшено вдвічі.

Обмеження на пересування будуть зняті 24 січня, у день виборів президента, аби громадяни могли прийти на виборчі дільниці і проголосувати.

Згідно з португальським законодавством, обмеження слід переглядати що 15 днів. Однак, за словами прем’єра, ці правила, ймовірно, діятимуть протягом місяця.

У п'ятницю в Португалії повідомили про рекордні 159 летальних випадків від COVID-19, а кількість заражень за добу сягнула 10 663-ох.

Загалом від початку епідемії в країні зареєстровано 528 469 випадків захворювання, з них 8543 летальні.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 93 803 047 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 008 076 летальних, одужали 67 001 256 осіб.