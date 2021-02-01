За добу в Україні - 2030 випадків COVID-19

В Україні станом на 1 лютого лабораторно підтвердили 1 221 485 випадків коронавірусу, з них за минулу добу 2030 нових.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2030 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників", - зазначив він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 1103 особи; летальних випадків – 61; одужало – 5131 особи; здійснено тестувань за добу – 12 825 (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 221 485 осіб; одужало – 1 023 915 особи; летальних випадків – 22 768; проведено ПЛР-тестувань – 6 257 875.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.