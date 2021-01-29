На первинну ланку передали 1,8 мільйона швидких тестів на антиген - Степанов

На первинну ланку передали 1,8 млн швидких тестів на визначення антигену на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Ми розвезли 1,8 млн (тестів на антиген — ред.) по сімейним лікарям. 260 тисяч в грудні ще, і трішки більше ніж 1,5 млн в січні. Зараз коли приходять тести ми постійно їх відправляємо. Загальна кількість, яка закуплена Україною, 6 млн швидких тестів”, - сказав Степанов.

Степанов додав, що зараз збільшено капітаційну ставку на первинній ланці саме через те, що сімейні лікарі роблять тестування пацієнтам швидкими тестами й у разі необхідності роблять забір зразків на ПЛР-тестування.

Степанов наголосив, що в статистику потрапляють ті люди, у яких було верифіковано діагноз COVID-19, тобто людина при захворюванні звернулася за тестуванням.

Водночас міністр визнав, що кількість людей, які перехворіли, більша, ніж офіційно виявлена. Втім, за його словами, визначити це можна тільки за соціологічними дослідженнями, коли люди самі повідомляють про те, що перехворіли.

“В деяких соціологічних дослідженнях це відсоток 17-18%”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 211 593 осіб, за останню добу зафіксовано 5 181 новий випадок захворювання.