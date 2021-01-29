Степанов каже, що в українських лікарнях - 18,3 тисячі COVID-пацієнтів

Станом на 29 січня в лікарнях перебували 18,3 тисячі осіб з діагнозом COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Якщо подивитися на госпіталізації, на кількість людей, які перебувають в лікарнях як з підтвердженим COVID-19, так і з підозрою на нього, то на 1 грудня у нас в лікарнях перебувало близько 29 тис. пацієнтів. На сьогоднішній день це 18 302 людини, сьогодні на ранок”, - сказав Степанов.

За його словами, кількість ліжкомісць для хворих на COVID- 19 складає понад 66 тисяч. Кількість ліжко місць з підведеним киснем 55,5 тисяч.

За словами міністра, зменшення кількості виявлених випадків COVID-19 можна пояснити тим, що люди не одразу звертаються до лікаря при появі симптомів COVID-19, відповідно відбувається менше тестувань.

Степанов також нагадав, що зараз в Україні створено 2373 пунктів тестування, зразки можуть здати люди з будь-якими симптомами ГРВІ, спроможності лабораторних центрів МОЗ та лабораторій лікарень складають 75 тис. ПЛР-тестів на добу.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 211 593 осіб, за останню добу зафіксовано 5 181 новий випадок COVID-19.