Степанов припускає, що Україна не отримає достатньо вакцин у потрібні терміни

Дефіцит вакцин на світовому ринку і позиція виробників може призвести до того, що Україна може не отримати в потрібні їй терміни необхідну кількість вакцини.

Тому Україна просить Європейську комісію долучитися до переговорів щодо закупівлі вакцин для асоційованих країн. Про це під час онлайн-дискусії "Збільшення допомоги ЄС країнам Східного партнерства в боротьбі з COVID-19" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Попит на вакцину на світовому ринку зараз надзвичайний, а виробничі можливості вкрай обмежені. Нинішня ситуація на ринку вакцин свідчить, що ми, імовірно, не зможемо отримати необхідну кількість від сертифікованих ЄС виробників у ті терміни, які нам необхідні. Компанії-виробники не дуже охоче йдуть назустріч ні в ціні, ні в пропозиціях (вакцини від COVID-19 - ред.) на перше півріччя 2021 року", - сказав Степанов.

Міністр охорони здоров'я подякував ЄС за створення механізму передачі вакцини від COVID-19 партнерам, проте зазначив, що Україна не очікує, що він допоможе забезпечити той обсяг, який необхідний. Також у рамках ініціативи COVAX Україна отримає чітко визначену кількість вакцини.

"Я мушу констатувати, що виробники поки що не зацікавлені працювати з невеликими замовленнями... Ми були б вдячні, якби Європейська комісія могла б розглянути можливість допомогти або очолити переговори з виробниками від імені групи асоційованих країн. Посередництво Європейської комісії в цій частині може дозволити нашим країнам (Східного партнерства - ред.) отримати кращі умови виробників... Ми також просимо розглянути можливість долучення асоційованих країн до механізму спільних закупівель ЄС", - сказав Степанов.

Міністр зауважив, що механізм спільних закупівель уже засвідчив свою ефективність при забезпеченні медичних потреб країн у період дефіциту медичних товарів, таких як захисні засоби, апарати вентиляції легенів, матеріал для тестів, інші медвироби.

"До переліку учасників входить вже 37 країн, зокрема країни Західних Балкан. Але для асоційованих країн механізм поки що є закритим. Участь у механізмі дозволить нам із закупівлею таких товарів водночас з ЄС, а не безнадійно змагатися за увагу виробників дефіцитних медичних товарів під час пандемії", - сказав Степанов.

Степанов наголосив, що Україна в цих питаннях готова співпрацювати з країнами Східного партнерства та Європейською комісією.

Як повідомляв Укрінформ, перший етап вакцинації в Україні передбачає доступ до вакцини для 367 491 особи.

За час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 211 593 особи, за останню добу зафіксовано 5 181 новий випадок інфікування.