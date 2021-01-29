Степанов припускає, що Україна не отримає достатньо вакцин у потрібні терміни

Степанов припускає, що Україна не отримає достатньо вакцин у потрібні терміни

Укрінформ
Дефіцит вакцин на світовому ринку і позиція виробників може призвести до того, що Україна може не отримати в потрібні їй терміни необхідну кількість вакцини.

Тому Україна просить Європейську комісію долучитися до переговорів щодо закупівлі вакцин для асоційованих країн. Про це під час онлайн-дискусії "Збільшення допомоги ЄС країнам Східного партнерства в боротьбі з COVID-19" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Попит на вакцину на світовому ринку зараз надзвичайний, а виробничі можливості вкрай обмежені. Нинішня ситуація на ринку вакцин свідчить, що ми, імовірно, не зможемо отримати необхідну кількість від сертифікованих ЄС виробників у ті терміни, які нам необхідні. Компанії-виробники не дуже охоче йдуть назустріч ні в ціні, ні в пропозиціях (вакцини від COVID-19 - ред.) на перше півріччя 2021 року", - сказав Степанов.

Міністр охорони здоров'я подякував ЄС за створення механізму передачі вакцини від COVID-19 партнерам, проте зазначив, що Україна не очікує, що він допоможе забезпечити той обсяг, який необхідний. Також у рамках ініціативи COVAX Україна отримає чітко визначену кількість вакцини.

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"Я мушу констатувати, що виробники поки що не зацікавлені працювати з невеликими замовленнями... Ми були б вдячні, якби Європейська комісія могла б розглянути можливість допомогти або очолити переговори з виробниками від імені групи асоційованих країн. Посередництво Європейської комісії в цій частині може дозволити нашим країнам (Східного партнерства - ред.) отримати кращі умови виробників... Ми також просимо розглянути можливість долучення асоційованих країн до механізму спільних закупівель ЄС", - сказав Степанов.

Міністр зауважив, що механізм спільних закупівель уже засвідчив свою ефективність при забезпеченні медичних потреб країн у період дефіциту медичних товарів, таких як захисні засоби, апарати вентиляції легенів, матеріал для тестів, інші медвироби.

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"До переліку учасників входить вже 37 країн, зокрема країни Західних Балкан. Але для асоційованих країн механізм поки що є закритим. Участь у механізмі дозволить нам із закупівлею таких товарів водночас з ЄС, а не безнадійно змагатися за увагу виробників дефіцитних медичних товарів під час пандемії", - сказав Степанов.

Степанов наголосив, що Україна в цих питаннях готова співпрацювати з країнами Східного партнерства та Європейською комісією.

Як повідомляв Укрінформ, перший етап вакцинації в Україні передбачає доступ до вакцини для 367 491 особи.

За час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 211 593 особи, за останню добу зафіксовано 5 181 новий випадок інфікування.

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