В Україні затвердили календарний план COVID-вакцинації

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на необхідності чітко визначити потребу держави у вакцинах, зокрема й від коронавірусу, на цей рік.

Про це він сказав на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Вакцинування людей має розпочатись у лютому. У нас є затверджений Національний план, який визначає 5 етапів вакцинації. Усе це має бути відображене в Календарному плані на цей рік. Зокрема, хто, коли й де зможе безкоштовно отримати ефективну вакцину від коронавірусу», — підкреслив Шмигаль.

Заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко презентував Календарний план вакцинації населення у 2021 році.

Він зауважив, що оперативний штаб з протидії вакцинокерованим інфекціям у МОЗ, з урахуванням соціологічних опитувань, визначив прогнозовану кількість вакцини для закупівлі на рівні 15 мільйонів додаткових доз.

За словами Ляшка, холодовий ланцюг в Україні сьогодні може забезпечити зберігання будь-якого виду вакцин (в умовах від -70°C і до +8°C), які вже пройшли реєстрацію.

Державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації.

Участь у засіданні взяли представники Кабінету Міністрів, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державного агентства автомобільних доріг, голови ОДА та інші.

Як повідомлялося, раніше заступник міністра охороyи здорв'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться орієнтовно з 15 лютого.

В Україні станом на 29 січня лабораторно підтверджено 1 211 593 випадки COVID-19, з них за добу 5 181.