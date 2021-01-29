Зеленський закликав ЄС збільшити допомогу, бо вакцин у межах COVAX буде недостатньо

Президент Володимир Зеленський обговорив із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн заходи з протидії поширенню пандемії COVID-19 та закликав до більш активного залучення Єврокомісії до переговорів України з виробниками вакцин.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«У прагненні бути здоровими українці не відрізняються від європейців. Пришвидшення постачання вакцини може стати сильним сигналом того, що Європейський Союз радий бачити Україну за одним столом не тільки коли все добре, а й у складних ситуаціях», – зауважив Зеленський та подякував за ініціативу Європейського Союзу щодо створення механізму передачі вакцини країнам-партнерам.

Водночас Президент проінформував, що вакцин, виділених у межах фонду COVAX, буде недостатньо для щеплення у 2021 році критично необхідної кількості населення.

Глава держави також розповів, що нещодавно в Україні закінчився жорсткий карантин, зараз щоденно спостерігається до п'яти тисяч хворих, але відзначив, що пандемія коронавірусу залишається серйозним викликом як для України, так і для всього світу.

«Постачання вакцини – це не лише питання здоров’я та життя українців, а й політики та геополітики», – сказав Зеленський.

У свою чергу, як зазначили в ОП, Урсула фон дер Ляєн запевнила, що протягом 2021 року і країни ЄС, і держави-сусіди отримають достатню кількість доз вакцини.

«Зараз весь світ переживає безпрецедентну хвилю одночасної вакцинації», – сказала Президент Єврокомісії.

Водночас Зеленський подякував ЄС за виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро, яке відбулося у грудні 2020 року, а Президент ЄК наголосила, що ЄС працює над тим, щоб Україна якомога швидше отримала другу частина траншу – 600 млн євро.

Окрім того, сторони обговорили зусилля, яких докладає українська влада задля реалізації антикорупційних реформ. Зеленський, зокрема, проінформував про початок реформи Служби безпеки, створення Бюро економічної безпеки, посилення відповідальності за недостовірне декларування доходів.

У контексті розвитку двосторонніх відносин глава держави висловив подяку Урсулі фон дер Ляєн за її лист, підготовлений спільно з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у розвиток домовленостей, досягнутих за результатами Саміту Україна – ЄС у жовтні 2020 року.

Зеленський також наголосив на важливості чергового засідання Ради асоціації Україна – ЄС, яке відбудеться на початку лютого у Брюсселі.

Українська сторона очікує, що під час заходу буде розпочато діалог щодо оновлення параметрів зони вільної торгівлі та посилення секторальних положень Угоди про асоціацію.

Окрему увагу було приділено питанню підписання Угоди про спільний авіаційний простір ЄС з Україною.

Президент України висловив сподівання, що ЄС зможе найближчим часом завершити роботу над документом. Укладення цієї важливої угоди є спільним інтересом України та Євросоюзу.

Зеленський також докладно ознайомив Урсулу фон дер Ляєн з ініціативою щодо започаткування «Кримської платформи» та запросив її взяти особисту участь в установчому саміті, який відбудеться у серпні 2021 року в Києві.

Як повідомляв Укрінформ, на початку січня Єврокомісія отримала лист від 13 країн ЄС із проханням прискорити надання допомоги у боротьбі з пандемією COVID-19 для країн "Східного партнерства" – Україні, Грузії, Молдові, Вірменії, Азербайджану і Білорусі.