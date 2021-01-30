В Україні COVID-вакцину Pfizer використають для медиків - Ляшко

Вакцина Pfizer від коронавірусу в першу чергу використовуватиметься для щеплення медичних працівників.

Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC News Україна, передає Укрінформ.

"Pfizer відразу піде на мобільні бригади і для вакцинації медичних працівників. Pfizer буде їхати з холодильника з температурою - 80 у холодильник, де буде +2. За таких умов вона може зберігатися 5 днів. Через такі температурні умови найбільш економічно доцільно використовувати Pfizer у мобільних бригадах для лікарів", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що якщо до України приїде 300 тисяч доз Pfizer, то вистачить для лікарів і соціальних працівників. А якщо приїде 100 тисяч доз, то тільки для лікарів.

На запитання, чи тим, кому не вистачить Pfizer, будуть робити щеплення вакциною Sinovac, Ляшко відповів ствердно.

Як повідомлялося, в рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

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До цього часу Україна уклала попередній контракт лише з однією компанією про закупівлю вакцин від коронавірусу - це китайський виробник Sinovac. Однак ця вакцина проходить третю стадію випробувань. Згідно з дослідженнями, які провели у Бразилії, ефективність Sinovac становить 50%. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що договору з цією китайською компанією не буде, якщо ефективність вакцини буде менш як 70%.

Раніше Ляшко інформував, що Україна веде переговори з кількома міжнародними компаніями – провідними виробниками. І до 1 лютого мають оголосити про ще один контракт на закупівлю вакцин.

МОЗ планує за 2021-2022 роки вакцинувати 50% населення України.

Станом на 30 січня в країні лабораторно підтверджено 1 216 278 випадків COVID-19, з них за добу – 4 685.