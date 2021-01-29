EMA опублікувало інформацію про безпечність вакцини від Pfizer

EMA опублікувало інформацію про безпечність вакцини від Pfizer

Укрінформ
Європейське медичне агентство (EMA), яке займається оцінкою ліків, зокрема сертифікацією вакцин, опублікувало оновлену інформацію щодо безпечності COVID-вакцин Comirnaty, розробленої спільно компаніями Pfizer і BioNTech.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі із посиланням на EMA.

“Сьогодні EMA випустила своє перше оновлення щодо безпеки вакцини проти COVID-19 – Comirnaty. Дані з безпеки, зібрані в ході кампаній по вакцинації щодо використання Comirnaty, відповідають результатам досліджень, і жодних нових побічних ефектів не було виявлено”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпека та ефективність Comirnaty і надалі контролюватиметься. Також ЕМА буде надалі публікувати оновлену інформацію щодо безпеки вакцин від коронавірусу, дозволених на території ЄС.

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Зазначається, що всі вакциновані особи повинні повідомляти про будь-які побічні дії. Також агентство не виявило зв'язку між вакцинацією препаратом Comirnaty та смертю кількох літніх людей в ЄС. Наголошується, що було вивчено усі випадки смерті після введення вакцини Comirnaty, розробленої спільно компаніями Pfizer з США та BioNTech з Німеччини.

"Отримані дані свідчать про відсутність зв'язку з вакцинацією препаратом Comirnaty”, - зазначили в агентстві.

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Як повідомляв Укрінформ, Європейське медичне агентство (EMA) ухвалило рішення щодо вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech 21 грудня 2020 року. Також у січні 2021 схвалення отримала вакцина компанії Moderna. Схвалення щодо вакцин агентством EMA було необхідне для початку програми вакцинації. Це дозволить застосовувати препарати на ринку країн Євросоюзу.

У світі станом на ранок 29 січня зафіксовано 102 041 000 випадків COVID-19, з них - 2 201 043 летальних, одужали вже 73 867 291 особа.  

Фото: CTK Photo/Укрінформ 

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