EMA опублікувало інформацію про безпечність вакцини від Pfizer

Європейське медичне агентство (EMA), яке займається оцінкою ліків, зокрема сертифікацією вакцин, опублікувало оновлену інформацію щодо безпечності COVID-вакцин Comirnaty, розробленої спільно компаніями Pfizer і BioNTech.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі із посиланням на EMA.

“Сьогодні EMA випустила своє перше оновлення щодо безпеки вакцини проти COVID-19 – Comirnaty. Дані з безпеки, зібрані в ході кампаній по вакцинації щодо використання Comirnaty, відповідають результатам досліджень, і жодних нових побічних ефектів не було виявлено”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпека та ефективність Comirnaty і надалі контролюватиметься. Також ЕМА буде надалі публікувати оновлену інформацію щодо безпеки вакцин від коронавірусу, дозволених на території ЄС.

Зазначається, що всі вакциновані особи повинні повідомляти про будь-які побічні дії. Також агентство не виявило зв'язку між вакцинацією препаратом Comirnaty та смертю кількох літніх людей в ЄС. Наголошується, що було вивчено усі випадки смерті після введення вакцини Comirnaty, розробленої спільно компаніями Pfizer з США та BioNTech з Німеччини.

"Отримані дані свідчать про відсутність зв'язку з вакцинацією препаратом Comirnaty”, - зазначили в агентстві.

Як повідомляв Укрінформ, Європейське медичне агентство (EMA) ухвалило рішення щодо вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech 21 грудня 2020 року. Також у січні 2021 схвалення отримала вакцина компанії Moderna. Схвалення щодо вакцин агентством EMA було необхідне для початку програми вакцинації. Це дозволить застосовувати препарати на ринку країн Євросоюзу.

У світі станом на ранок 29 січня зафіксовано 102 041 000 випадків COVID-19, з них - 2 201 043 летальних, одужали вже 73 867 291 особа.

Фото: CTK Photo/Укрінформ