В Іспанії високопосадовців міноборони підозрюють у вакцинації поза чергою

Міністерство оборони Іспанії розпочало внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати, чи його посадові особи не порушили національний план вакцинації від коронавірусу, отримавши першу дозу вакцини в обхід черги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Розслідування розпочате у зв'язку з повідомленням, що нещодавно керівник штабу генерал Мігель Анхель Вілларроя та кілька інших високопоставлених офіцерів збройних сил Іспанії отримали першу дозу вакцини проти хвороби COVID-19.

В Іспанії вищим посадовим особам та іншим чиновникам не надано пільгового доступу до вакцинації - на відміну від інших європейських країн, де високопосадовці були одними з перших, хто отримав дозу вакцини, щоб заохотити представників громадськості слідувати їх прикладу.

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Наразі жителі будинків для літніх людей та їх персонал, а також медичні працівники першої лінії визнані як пріоритетна група у національному плані вакцинації.

Цього тижня Міністерство охорони здоров’я Іспанії оголосило, що наступною групою в черзі на вакцинацію стануть особи старше 80 років.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила у п'ятницю, що Збройні сили мають власний план здійснення щеплень, однак вона попросила генерала Вілларрою доповісти щодо цього питання.

Як повідомлялося, станом на ніч 23 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 98,707,686 випадків зараження коронавірусом. З них летальних – 2,114,578, а число тих, хто вже одужав, становить 70,892,487.