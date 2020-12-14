Іспанія планує масову вакцинацію від COVID-19 у січні

Міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілла пропонує розпочати масову вакцинацію населення від коронавірусної хвороби на початку січня, якщо Європейське медичне агентство затвердить вакцину від коронавірусу 29 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Еuro Weekly News.

Ілла заявив, що прагнутиме до того, щоб розпочати імунізацію в країні «з 4 або 5 січня».

Він відзначив , що вакцин «вистачить для кожного», але вакцинація відбуватиметься поступово.

«У нас все готово для того, щоб як тільки прибудуть перші дози, могла розпочинатися вакцинація - з усіма необхідними гарантіями», - зазначив іспанський міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю Ілла заявив, що в іспанському уряді розраховують на формування в населення колективного імунітету до коронавірусу до кінця літа 2021 року, коли, як очікується, буде вакциновано більшість жителів Іспанії.

Міністр очікує, що до осені будуть щеплені більш ніж дві третини населення країни.

Також очільник іспанського МОЗ зазначив, що колективний імунітет має сформуватися внаслідок вакцинації, а також за рахунок тих, хто вже перехворів COVID-19.

За даними сайту Worldometer, загалом в Іспанії з початку пандемії було виявлено 1 741 439 випадків коронавірусу, зокрема 47 624 летальних.

Як повідомлялось, у світі зафіксовано 72 724 234 випадки коронавірусу, зокрема, 1 620 624 летальні, одужали 50 941 022 особи.