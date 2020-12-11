МОЗ оновило карантинний список країн, 38 - у «червоній» зоні
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт МОЗу.
У переліку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.
В Україні станом на 11 грудня цей показник становить 476,63, і вона перебуває у зеленій зоні.
До червоної зони віднесено 38 країн, серед яких Грузія, Хорватія, Угорщина, Португалія, Австрія, Швеція тощо.
Інші країни в зеленій зоні. Серед них - Італія, Румунія, Польща, Німеччина, Іспанія, Туреччина, Франція, Греція, Бельгія та ін.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 11 грудня кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 становила понад 70,7 млн осіб.