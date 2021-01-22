Вже на другій норковій фермі в Іспанії виявили коронавірус

Вже на другій норковій фермі в Іспанії виявили коронавірус

Укрінформ
На норковій фермі в іспанській провінції Ла-Корунья, що є частиною автономної громади Галісія, підтверджений спалах COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це інформує Europa Press.

Це вже другий випадок зараження коронавірусом норок в Іспанії після того, як у червні минулого року коронавірус був виявлений на фермі у провінції Теруель. Через це влада має намір знищити всіх тварин, які там знаходяться.

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Регіональний уряд Галісії повідомив про подію Міністерству сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії. Після цього було прийнято рішення, що найближчими днями з метою збереження здоров'я населення всі тварини на фермі будуть знищені. Також на місці буде проведена дезінфекція.

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Як повідомлялося, шість країн - Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та США - заявили про випадки SARS-CoV-2 серед норок.

Фото: EUROPA PRESS

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