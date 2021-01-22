Вже на другій норковій фермі в Іспанії виявили коронавірус

На норковій фермі в іспанській провінції Ла-Корунья, що є частиною автономної громади Галісія, підтверджений спалах COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це інформує Europa Press.

Це вже другий випадок зараження коронавірусом норок в Іспанії після того, як у червні минулого року коронавірус був виявлений на фермі у провінції Теруель. Через це влада має намір знищити всіх тварин, які там знаходяться.

Регіональний уряд Галісії повідомив про подію Міністерству сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії. Після цього було прийнято рішення, що найближчими днями з метою збереження здоров'я населення всі тварини на фермі будуть знищені. Також на місці буде проведена дезінфекція.

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Як повідомлялося, шість країн - Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та США - заявили про випадки SARS-CoV-2 серед норок.

Фото: EUROPA PRESS