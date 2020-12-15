У США виявили коронавірус у диких норок

У ветеринарній службі США отримали позитивний результат тестування на коронавірус у дикої норки, котра опинилася на фермі в штаті Юта, де раніше захворювання виявляли у тварин, що там вирощувалися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Такий прецедент вказує на те, що і дикі норки можуть хворіти на коронавірус, хоча й на інакший штам (Sars-Co-V2), ніж той, що призвів до пандемії.

Раніше про випадки зараження на норкових фермах повідомляли у США та низці країн Європи. Проте відсутні докази того, що інфекція може передаватися між норками поза межами ферм.

Як відомо, в Данії, яка є найбільшим у світі експортером хутра норки, у 214 тварин виявили мутований коронавірус, який пов'язують із норковими фермами. Через це в країні вирішили знищити всіх норок, оскільки новий вірус небезпечний для людей. Згодом це рішення визнали помилковим. Проте щонайменше 10 мільйонів норок було знищено фермерами відповідно до урядового розпорядження, доки його не визнали таким, що порушує законодавство.

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