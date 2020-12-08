На норковій фермі у Британській Колумбії - спалах COVID-19
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Департаменті охорони здоров’я регіону Фрейзер.
“Департамент оголосив про спалах COVID-19 на норковій фермі у долині Фрейзер. Восьмеро людей отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Департамент перевіряє персонал, триває відстеження контактів... Працівники ферми перебувають на самоізоляції”, - йдеться у пресрелізі.
Зазначається, що на фермі працюють експерти, які разом із керівництвом розробляють стратегію стримування поширення COVID-19. Відповідно до Закону про здоров’я тварин, норковій фермі наказано обмежити транспортування тварин, продуктів та товарів. Проводиться тестування тварин.
Інформації про те, як саме відбулося інфікування співробітників, наразі немає.
Як повідомлялося, досі шість країн - Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та США - заявили про випадки SARS-CoV-2 серед норок.
У Данії, найбільшому у світі експортері норкового хутра, через коронавірус було знищено щонайменше 10 мільйонів норок відповідно до урядового розпорядження, доки його не визнали таким, що порушує законодавство.