На норковій фермі у Британській Колумбії - спалах COVID-19

На одній з норкових ферм у канадській провінції Британська Колумбія зареєстровано спалах COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Департаменті охорони здоров’я регіону Фрейзер.

“Департамент оголосив про спалах COVID-19 на норковій фермі у долині Фрейзер. Восьмеро людей отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Департамент перевіряє персонал, триває відстеження контактів... Працівники ферми перебувають на самоізоляції”, - йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що на фермі працюють експерти, які разом із керівництвом розробляють стратегію стримування поширення COVID-19. Відповідно до Закону про здоров’я тварин, норковій фермі наказано обмежити транспортування тварин, продуктів та товарів. Проводиться тестування тварин.

Інформації про те, як саме відбулося інфікування співробітників, наразі немає.

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Як повідомлялося, досі шість країн - Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та США - заявили про випадки SARS-CoV-2 серед норок.

У Данії, найбільшому у світі експортері норкового хутра, через коронавірус було знищено щонайменше 10 мільйонів норок відповідно до урядового розпорядження, доки його не визнали таким, що порушує законодавство.