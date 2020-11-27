На норковій фермі у Литві виявили коронавірус

У Литві на норковій фермі, де кілька днів тому виявили коронавірус у тварин, підтвердили три випадки захворювання у працівників, штам досліджується.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє LRT з посиланням на Національний центр громадського здоров'я NVSC.

«Нам відомо про три випадки коронавірусу на норковій фермі в Йонавському районі. Всі пацієнти мають типові симптоми. Вони за віком не входять в групу ризику», - повідомила речниця NVSC Юстина Петравічене.

За словами тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Литви Ауреліюса Вериги, штам вірусу ще досліджують, як у норок, так і в інфікованих людей. Після цього можна буде сказати, наскільки він небезпечний. За його словами, рішення про подальшу долю тварин після оцінки ризиків прийматиме Державна служба з продовольчої безпеки і ветеринарії.

За інформацією санітарної служби, перевірку норок на коронавірус почали після того, як майже 170 тварин на фермі компанії Danmink раптово померли. Аналіз підтвердив, що вони були заражені коронавірусом. Згодом померли ще понад 150 тварин - на фермі цієї ж компанії, а також іншої - Vilkijos ūkio. Близько 40 тварин, які безпосередньо контактували із зараженими, вже профілактично знищили. Загалом на обох фермах - близько 60 000 норок.

Чесловас Таллат-Келпші - керівник Vilkijos ūkio і голова Литовської асоціації звіроводів сподівається, що знищення всього поголів'я тварин вдасться уникнути, «тому що небезпека для людей виявилася не такою значною, як спочатку подумали в Данії». Також, за його словами, зараз незрозуміло, чи зможуть підприємці розраховувати на якусь компенсацію у разі рішення про знищення, тому що коронавірус як причина не прописаний в законодавстві. Втрата однієї норки коштуватиме фермі 30 євро.

В уряді ж сподіваються, що інші ферми не стануть приховувати випадки зараження, якщо такі з'являться. Загалом у Литві - 86 хутрових ферм, на яких вирощують понад 1,6 млн норок.

Як повідомлялося, раніше в Данії, найбільшому у світі експортері норкового хутра, через коронавірус було знищено щонайменше 10 мільйонів норок - відповідно до урядового розпорядження, доки його не визнали таким, що порушує законодавство.

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Тим часом за останню добу в Литві підтверджено 2339 нових випадків захворювання на COVID-19, це новий антирекорд. З початку пандемії заразилося 56 095 осіб, 41 897 все ще хворіє, 13 514 одужали. Померли від коронавірусу 22 особи. Всього від цієї інфекції померла 471 людина.