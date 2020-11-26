У Данії вбитих через коронавірус норок «виштовхує» з могил

У Данії у місцях захоронення норок, знищених після виявлення мутованого коронавірусу, гази буквально виштовхують трупи тварин із не надто глибоких ям на поверхню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Guardian.

Зокрема, така ситуація склалася на одному з військових полігонів Західної Ютландії.

«Через розкладання тіл утворюються гази... У гіршому випадку норку виштовхує із землі. Це природний процес... Проблема в тому, що піщаний грунт в Західній Ютландії занадто легкий. Тому нам довелося насипати зверху більше землі», - пояснив офіційний представник національної поліції Данії Томас Крістенсен.

Міністерство навколишнього середовища Данії заявило, що це явище було «тимчасовою проблемою, пов'язаною з процесом розкладання». У відомстві запевнили, що територія буде контролюватися 24 години на добу, поки не буде зведено огорожу, «щоб уникнути потенційних проблем для тварин і людей».

Як повідомлялося, у Данії, яка є найбільшим у світі експортером хутра норки, у 214 осіб виявили мутований коронавірус, який пов'язують із норковими фермами. Через це в країні вирішили знищити всіх норок, оскільки новий вірус небезпечний для людей. Згодом це рішення визнали помилковим.

Читайте також: У Польщі вперше виявили коронавірус на норковій фермі

Проте щонайменше 10 мільйонів норок було знищено фермерами відповідно до урядового розпорядження, доки його не визнали таким, що порушує законодавство.

фото: РЕТА