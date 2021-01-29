Уряд Італії вирішив послабити карантинні обмеження у низці регіонів

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца підпише рішення уряду щодо ослаблення карантинних обмежень у низці регіонів країни, запроваджених у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Рішення набуде чинності з 1 лютого. Регіони Апулія, Сардинія, Сицилія, Умбрія та автономна провінція Больцано перейдуть у "помаранчеву зону". Всі інші регіони та автономні провінції надалі будуть у "жовтій зоні".

Регіони у "жовтій зоні" зможуть знову відкривати бари та ресторани в денний час та отримають більшу свободу пересування.

Наразі лише один регіон має класифікацію високого ризику (у порівнянні з чотирма попереднього тижня), 10 - з помірним ризиком (один з яких з високим ризиком прогресування) та 10 - з низьким ризиком.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я Італії, упродовж останніх 24 годин в країні було зареєстровано 13 574 позитивних тестів на COVID-19 та підтверджено 477 летальних випадків.

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Як повідомлялося, у світі станом зафіксовано 102 041 000 випадків COVID-19, з них - 2 201 043 летальних, одужали вже 73 867 291 особа.

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