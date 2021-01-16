Італія заборонила рейси з Бразилії через новий штам коронавірусу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Відповідне розпорядження вже підписав міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца.

Зазначається, що цей наказ тимчасово забороняє усі авіарейси з Бразилії та забороняє в’їзд до Італії усім особам, що бували в Бразилії протягом останніх 2 тижнів. Якщо ж такі люди вже в’їхали до Італії, їх просять негайно звернутися до органів охорони здоров’я і здати тест.

«Необхідно, щоб наші вчені могли ретельно дослідити новий штам. До того краще обрати шлях максимальної обережності», - заявив Сперанца.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Міністерство транспорту Британії заборонило в'їзд до Сполученого Королівства громадянам Португалії, Бразилії та ще понад 10 країн через виявлений у Бразилії новий штам коронавірусу. Заборона набрала чинності 15 січня о 4:00 за британським часом.