У Бразилії фіксують повторні випадки зараження новими штамами коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Бразилії підтвердило перший у країні випадок повторного зараження новим штамом коронавірусу у північному штаті Амазонас.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

Найбільший медичний дослідницький центр в Латинській Америці The Brazilian Oswaldo Cruz Foundation 12 січня виявив новий штам COVID-19 у 29-річної жінки. У неї спостерігалися легкі симптоми захворювання.

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У жінки вперше діагностували коронавірус у березні 2020 року, а 30 грудня ПЛР-тест показав знову позитивний результат.

"Другий проведений аналіз показав набір мутацій, сумісний з варіантом вірусу SARS-CoV-2, який нещодавно був виявлений Міністерством охорони здоров'я Японії, але походить з Амазонасу", - зазначили в міністерстві.

Крім того, у Бразилії виявили ще один випадок повторного зараження новим штамом коронавірусу, який походить із ПАР. Його зафіксували у північно-східному штаті Баія.

За обома випадками спостерігають представники МОЗ Бразилії, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Панамериканської організації охорони здоров'я.

За даними МОЗ Бразилії, у країні з початку пандемії коронавірусу зафіксували 8 324 294 випадків COVID-19, із них 7 339 703 особи одужали та 207 095 померли.

Фото: Gabriel Monteiro/Agência O Globo