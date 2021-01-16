Мексика зафіксувала рекордну кількість нових випадків коронавірусу

Мексика у п'ятницю зафіксувала рекордне зростання кількості випадків коронавірусу - 21 366 нових випадків зараження за добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Даний показник приблизно вдвічі перевищує добові темпи зростання по країні, реєстровані всього тиждень тому.

Також у Мексиці зареєстровано ще 1106 нових смертей.

Поки що незрозуміло, чи викликаний сплеск присутністю «британського» штампа коронавірусу, який поки що підтверджений тільки в одного британця, що відвідав Мексику.

Нині у країні зареєстровано майже 1,61 мільйона випадків коронавірусу і понад 139 000 летальних випадків.