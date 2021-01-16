В Індії починають масову COVID-вакцинацію

Індія в суботу починає одну з найбільших у світі програм вакцинації, спрямовану на захист понад 1,3 мільярда людей від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Мільйони доз двох схвалених вакцин - Covishield (місцева назва вакцини Oxford-AstraZeneca, розробленої у Великій Британії) і Covaxin - були поширені по всій країні.

Спершу щеплення зроблять 10 мільйонам медичних працівників, після них - поліцейським, солдатам, муніципальним працівникам.

Наступними на черзі будуть люди старші за 50 років і особи молодші за 50 років із серйозними захворюваннями.

До початку серпня уряд планує вакцинувати 300 мільйонів осіб. Вакцинація проходитиме у державних медичних центрах, школах, коледжах, громадських будівлях, муніципальних установах і залах для проведення весіль.

Як повідомлялося, Індія посідає друге місце у світі за кількістю інфекцій коронавірусу після США, там зареєстровано 10 543 659 випадків COVID-19.