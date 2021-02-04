У світі виявили вже понад 4 000 варіантів коронавірусу

Зараз у всьому світі існують близько 4 тисяч варіантів вірусу, що викликає COVID-19, тому всі виробники вакцин, включно з Pfizer Inc і AstraZeneca Plc, намагаються покращити свої вакцини.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Великої Британії Надім Захаві, відповідальний за вакцинацію від коронавірусу, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Усі виробники, Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca та інші, розглядають, як вони можуть вдосконалити свою вакцину, щоб переконатися, що ми готові до будь-якого варіанту - зараз у світі існує близько 4 тисяч варіантів COVID-19», - сказав британський міністр.

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Зазначається, що тисячі мутацій коронавірусної інфекції були задокументовані по всьому світу, включаючи так звані «британський», «південноафриканський» і «бразильський» штами.

«Дуже малоймовірно, що нинішня вакцина не буде ефективною щодо варіантів, які виявили у Кенті чи інших варіантів, особливо коли йдеться про важкі захворювання та госпіталізацію», - заявив Захаві.

За даними Британського медичного журналу, незважаючи на тисячі нових варіантів інфекції в міру того, як вірус мутує при реплікації, існує тільки невелика ймовірність того, що вони будуть більш небезпечними.

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Як повідомляв Укрінформ, За даними Worldometer, у світі станом на 4 лютого зафіксовано 104 972 416 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 2 280 380 летальних, одужали 76 725 947 осіб.

За даними ВООЗ, новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили вже в 80 країнах, «південноафриканський» - у 41, "бразильский" – у 10 державах.

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