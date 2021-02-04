У світі виявили вже понад 4 000 варіантів коронавірусу
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Великої Британії Надім Захаві, відповідальний за вакцинацію від коронавірусу, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
«Усі виробники, Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca та інші, розглядають, як вони можуть вдосконалити свою вакцину, щоб переконатися, що ми готові до будь-якого варіанту - зараз у світі існує близько 4 тисяч варіантів COVID-19», - сказав британський міністр.
Зазначається, що тисячі мутацій коронавірусної інфекції були задокументовані по всьому світу, включаючи так звані «британський», «південноафриканський» і «бразильський» штами.
«Дуже малоймовірно, що нинішня вакцина не буде ефективною щодо варіантів, які виявили у Кенті чи інших варіантів, особливо коли йдеться про важкі захворювання та госпіталізацію», - заявив Захаві.
За даними Британського медичного журналу, незважаючи на тисячі нових варіантів інфекції в міру того, як вірус мутує при реплікації, існує тільки невелика ймовірність того, що вони будуть більш небезпечними.
Як повідомляв Укрінформ, За даними Worldometer, у світі станом на 4 лютого зафіксовано 104 972 416 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 2 280 380 летальних, одужали 76 725 947 осіб.
За даними ВООЗ, новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили вже в 80 країнах, «південноафриканський» - у 41, "бразильский" – у 10 державах.
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