У ЄС анонсували подвійний відеосаміт щодо вакцин і безпеки
Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію поширив у Твіттері речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.
"25 лютого о 15:00 президент Європейської ради головуватиме на відеоконференції 27 країн ЄС з координації щодо COVID-19", - написав Лейтс.
Він додав, що на наступний день, 26 лютого, о 9:00 лідери зберуться на другий саміт, присвячений безпеці, обороні і "південному сусідству" ЄС.
Як повідомляв Укрінформ, у ЄС сертифіковано три вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca.
Загалом так зване портфоліо Єврокомісії включає вісім вакцин, які розглянуті в ЄС для закупівлі. Це, зокрема: Pfizer/BioNTech (США-Німеччина), Moderna (США), AstraZeneca (Велика Британія-Швейцарія), Sanofi-GSK (Франція), Janssen Pharmaceutica NV (Бельгія), CureVac (Німеччина), Valneva (штаб-квартира у Франції), а також Novavax (США).
У світі станом на ранок 4 лютого зафіксовано 104 911 113 випадків зараження коронавірусом, з них - 2 278 576 летальних, одужали вже 76 635 068 осіб.