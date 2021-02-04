У ЄС анонсували подвійний відеосаміт щодо вакцин і безпеки

Глави держав та урядів ЄС мають намір 25 лютого в режимі відеоконференції обговорити координацію зусиль у боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію поширив у Твіттері речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.

"25 лютого о 15:00 президент Європейської ради головуватиме на відеоконференції 27 країн ЄС з координації щодо COVID-19", - написав Лейтс.

Він додав, що на наступний день, 26 лютого, о 9:00 лідери зберуться на другий саміт, присвячений безпеці, обороні і "південному сусідству" ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, у ЄС сертифіковано три вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca.

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Загалом так зване портфоліо Єврокомісії включає вісім вакцин, які розглянуті в ЄС для закупівлі. Це, зокрема: Pfizer/BioNTech (США-Німеччина), Moderna (США), AstraZeneca (Велика Британія-Швейцарія), Sanofi-GSK (Франція), Janssen Pharmaceutica NV (Бельгія), CureVac (Німеччина), Valneva (штаб-квартира у Франції), а також Novavax (США).

У світі станом на ранок 4 лютого зафіксовано 104 911 113 випадків зараження коронавірусом, з них - 2 278 576 летальних, одужали вже 76 635 068 осіб.