Кількість випадків коронавірусу у світі наближається до 105 мільйонів

У світі станом на ранок 4 лютого зафіксували понад 104,9 мільйона випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 мільйона летальних, одужали вже понад 76,6 мільйона осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 104 911 113 випадків COVID-19, зокрема 2 278 576 – летальних, одужали 76 635 068 осіб.

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З початку нової доби зафіксовано 22 769 нових випадків, із них 12 153 у Мексиці. Померли 1 870 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (27 150 457), Індія (10 791 123), Бразилія (9 339 921), Росія (3 901 204), Велика Британія (3 871 825).

Коронавірус зафіксували у 219 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 227 164 випадки COVID-19, з них за добу - 3 285.