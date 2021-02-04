Макрон обіцяє вакцинувати проти COVID усіх французів до кінця літа

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість провести вакцинацію проти COVID-19 усіх дорослих громадян країни до кінця літа.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу TF1, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Відсьогодні й до кінця літа ми запропонуємо вакцинуватися усім дорослим французам, які цього забажають», - зазначив мету урядової стратегії вакцинації Макрон.

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Він пояснив, що єдиною перепоною на сьогодні, яка стримує активне проведення вакцинації населення, є обмежений доступ до вакцин.

Макрон додав, що з кінця лютого-початку березня COVID-вакцини почнуть вироблятися на чотирьох підприємствах на території Франції.

Як відомо, свої виробничі потужності американським розробникам вакцин може надати французький фармацевтичний гігант Sanofi.

Як повідомлялося, в ЄС сертифіковано три вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

Сьогодні у світі існує глобальний дефіцит вакцин проти коронавірусу. Національні уряди та міжнародні організації уклали форвардні контракти на постачання кількох мільярдів доз препаратів. Зокрема, Євросоюз замовив близько 2 млрд доз. При цьому основні виробники, продукція яких була сертифікована ВООЗ та ЄС, відчувають проблеми із виходом на більші промислові потужності з виробництва вакцин, щоб виконати контрактні зобов'язання та задовольнити попит.

Станом на 2 лютого у Франції з початку пандемії COVID-19 у березні 2020 року виявлено 3 224 789 випадків інфікувань коронавірусом; 77 238 осіб померли.

За останні 24 години у Франції зареєстровано 23 337 нових інфікувань коронавірусом; сталося 405 летальних випадків.