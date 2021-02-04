Макрон обіцяє вакцинувати проти COVID усіх французів до кінця літа

Макрон обіцяє вакцинувати проти COVID усіх французів до кінця літа

Укрінформ
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість провести вакцинацію проти COVID-19 усіх дорослих громадян країни до кінця літа.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу TF1, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Відсьогодні й до кінця літа ми запропонуємо вакцинуватися усім дорослим французам, які цього забажають», - зазначив мету урядової стратегії вакцинації Макрон.

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Він пояснив, що єдиною перепоною на сьогодні, яка стримує активне проведення вакцинації населення, є обмежений доступ до вакцин.

Макрон додав, що з кінця лютого-початку березня COVID-вакцини почнуть вироблятися на чотирьох підприємствах на території Франції.

Як відомо, свої виробничі потужності американським розробникам вакцин може надати французький фармацевтичний гігант Sanofi.

Як повідомлялося, в ЄС сертифіковано три вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

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Сьогодні у світі існує глобальний дефіцит вакцин проти коронавірусу. Національні уряди та міжнародні організації уклали форвардні контракти на постачання кількох мільярдів доз препаратів. Зокрема, Євросоюз замовив близько 2 млрд доз. При цьому основні виробники, продукція яких була сертифікована ВООЗ та ЄС, відчувають проблеми із виходом на більші промислові потужності з виробництва вакцин, щоб виконати контрактні зобов'язання та задовольнити попит.

Станом на 2 лютого у Франції з початку пандемії COVID-19 у березні 2020 року виявлено 3 224 789 випадків інфікувань коронавірусом; 77 238 осіб померли.

За останні 24 години у Франції зареєстровано 23 337 нових інфікувань коронавірусом; сталося 405 летальних випадків.

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